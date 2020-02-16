В Киеве задержали криминального авторитета режима Януковича

 
Ексклюзивы
1/5
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
2 Просмотров: 3213
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2151
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 756
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
Просмотров: 1278
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2187
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2367
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5067
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 4077
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 900
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 8721
Фото
Все фото
8
4
3
7
3
Правоохранители обыскали киевский ночной клуб FIFTY, где охрана избила посетителя
Правоохранители обыскали киевский ночной клуб FIFTY, где охрана избила посетителя
Воры взорвали банкомат и вынесли 250 тыс. грн
Воры взорвали банкомат и вынесли 250 тыс. грн
В столице разоблачили группу карманников
В столице разоблачили группу карманников
В пруду нашли авто с телами людей
В пруду нашли авто с телами людей
Стало известно, кого подстрелили в спортзале в Киеве
Стало известно, кого подстрелили в спортзале в Киеве
Видео
Все видео
В Киеве задержали криминального авторитета режима Януковича
В Киеве задержали криминального авторитета режима Януковича
Священнику сожгли автомобиль
Священнику сожгли автомобиль
Пограничники выгнали из страны неадекватного фаната СССР
Пограничники выгнали из страны неадекватного фаната СССР
Привлекал воспитанников: педагог торговал детской порнографией
Привлекал воспитанников: педагог торговал детской порнографией
Терроризировали коллекторы: женщина убила сына, брата и себя
Терроризировали коллекторы: женщина убила сына, брата и себя
Интервью
1/5
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 756
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 900
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2448
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1179
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1827
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
16 февраля 2020
Просмотров: 63
Україна змінилася
– Шукаю викладачів англійської, які розуміють, що живуть в Україні, – каже Анна. Вибирає школу для вивчення іноземної мови в ...
воскресенье, 16 февраля 2020 17:56

В Киеве задержали криминального авторитета режима Януковича

  Комментировать

В воскресенье, 16 февраля, сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции с спецназовцами КОРДа задержали в Киеве криминального авторитета Евгения Анисимова.

Автор: Obozrevatel.com
  Анисимова задержали в столичном ТРЦ.
Анисимова задержали в столичном ТРЦ.

Мужчину шесть лет назад объявили в международный розыск.

Задержанный подозревается в создании преступной организации, которая занималась вымогательством средств у предпринимателей, а также в прикрытии ее деятельности. Также - в незаконном хранении и переработке оружия, организации криминальных "сходок", координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления.

В марте 2019 года обвинения против Анисимова передавали в суд, пишет "Обозреватель"

По данным стороны обвинения, во времена преступного режима Януковича "Анис" покрывал "данью" предпринимателей и скачивал деньги из коммунальных предприятий в Запорожской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице разоблачили группу карманников

На Киевщине полицейские задержали вора в законе по кличке Гега Озургетский. 44-летний гражданин Грузии пытался объединить молодежь в преступные группы и с их помощью дестабилизировать криминогенную ситуацию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве задержали криминального авторитета режима Януковича». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
февраля

На Кубани провозгласили собственную республику

Археологи нашли золотой саркофаг

Основали террористическую организацию для поддержки лидера страны

Для сети ресторанов набрали 1,5 млн работников

Самое читаемое
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
29
 2 Просмотров: 222022
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
14
 Просмотров: 20998
Гороскоп на 15-16 февраля: чего категорически нельзя делать в выходные
Гороскоп на 15-16 февраля: чего категорически нельзя делать в выходные
 Просмотров: 18612
Пограничники выгнали из страны неадекватного фаната СССР
Пограничники выгнали из страны неадекватного фаната СССР
 Просмотров: 17442
Археологи нашли золотой саркофаг
Археологи нашли золотой саркофаг
8
 Просмотров: 13411
Происшествия
Неизвестный пытался изнасиловать женщину и оставил ее раненой на рельсах
Неизвестный пытался изнасиловать женщину и оставил ее раненой на рельсах Просмотров: 18
Священнику сожгли автомобиль
Священнику сожгли автомобиль
 Просмотров: 684
Столкнулись 2 автобуса и грузовик: пять пострадавших
Столкнулись 2 автобуса и грузовик: пять пострадавших Просмотров: 369
14-летняя девушка не вернулась после прогулки с друзьями
14-летняя девушка не вернулась после прогулки с друзьями Просмотров: 2439
Разговаривал по телефону: парень при загадочных обстоятельствах выпал из 8-го этажа
Разговаривал по телефону: парень при загадочных обстоятельствах выпал из 8-го этажа Просмотров: 747
Больше всего комментируют
5
Договариваемся о возвращении 200 пленных - Зеленский
5
Зеленский повторяет судьбу Ющенко
4
Тимошенко гнула, а украинцы расплачиваются: во сколько обошелся сломанный микрофон в Раде
4
Вашингтон не даст России достроить "Северный поток-2"
3
"Центризм, но не тот, к которому мы привыкли" - Корниенко объявил идеологию партии "Слуга народа"
Голосов: 14
Голосование Кто должен представить Украину на Евровидении 2020 в Роттердаме?
  • Krutь
  • Jerry Heil
  • Go A
  • Девід Аксельрод
  • Khayat
  • Tvorchi
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua