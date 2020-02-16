В Киеве задержали криминального авторитета режима Януковича

В воскресенье, 16 февраля, сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции с спецназовцами КОРДа задержали в Киеве криминального авторитета Евгения Анисимова.

Автор: Obozrevatel.com Анисимова задержали в столичном ТРЦ.

Мужчину шесть лет назад объявили в международный розыск.

Задержанный подозревается в создании преступной организации, которая занималась вымогательством средств у предпринимателей, а также в прикрытии ее деятельности. Также - в незаконном хранении и переработке оружия, организации криминальных "сходок", координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления.

В марте 2019 года обвинения против Анисимова передавали в суд, пишет "Обозреватель"

По данным стороны обвинения, во времена преступного режима Януковича "Анис" покрывал "данью" предпринимателей и скачивал деньги из коммунальных предприятий в Запорожской области.

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