В Киеве задержали криминального авторитета режима Януковича

В воскресенье, 16 февраля, сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции с спецназовцами КОРДа задержали в Киеве криминального авторитета Евгения Анисимова.
Мужчину шесть лет назад объявили в международный розыск.
Задержанный подозревается в создании преступной организации, которая занималась вымогательством средств у предпринимателей, а также в прикрытии ее деятельности. Также - в незаконном хранении и переработке оружия, организации криминальных "сходок", координации деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления.
В марте 2019 года обвинения против Анисимова передавали в суд, пишет "Обозреватель"
По данным стороны обвинения, во времена преступного режима Януковича "Анис" покрывал "данью" предпринимателей и скачивал деньги из коммунальных предприятий в Запорожской области.
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На Киевщине полицейские задержали вора в законе по кличке Гега Озургетский. 44-летний гражданин Грузии пытался объединить молодежь в преступные группы и с их помощью дестабилизировать криминогенную ситуацию.
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