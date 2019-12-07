Задержали криминального авторитета, которого уже выгоняли из Украины

Вора задержали на Киевщине. Фото: полиция

На Киевщине полицейские задержали вора в законе по кличке Гега Озургетский.

В феврале 2018 его выдворили из Украины с запретом на въезд сроком на 3 года, сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

44-летний гражданин Грузии пытался объединить молодежь в преступные группы и с их помощью дестабилизировать криминогенную ситуацию на Киевщине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Воров в законе трудно задержать" - Князев

После задержания авторитета поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Решается вопрос о его принудительном выдворении.

В Одессе правоохранители задержали неоднократно судимого 39-летнего выходца из кавказского региона по кличке Коба. "Вор в законе" является авторитетом в криминальных кругах. Приехал в Одессу для координации действий "барсеточников" и квартирных воров.