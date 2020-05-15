В Киеве задержали банду рэкетеров.

 
Ексклюзивы
1/5
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
Просмотров: 207
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Просмотров: 306
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Просмотров: 288
Для чего Зеленскому Саакашвили
Для чего Зеленскому Саакашвили
Просмотров: 2007
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 1287
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 891
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 153
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1575
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 1026
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2169
Фото
Все фото
3
5
6
3
3
&quot;Скорая&quot; перевернулась на крышу: рассказали о пострадавших
"Скорая" перевернулась на крышу: рассказали о пострадавших
&quot;Скорая&quot; от столкновения с другим авто перевернулась на крышу
"Скорая" от столкновения с другим авто перевернулась на крышу
Нашли тело 11-летнего мальчика
Нашли тело 11-летнего мальчика
15 авто столкнулись под Киевом
15 авто столкнулись под Киевом
Школьник прыгнул с моста в воду и не выплыл
Школьник прыгнул с моста в воду и не выплыл
Видео
Все видео
В Раде задымилась система голосования
В Раде задымилась система голосования
Били и поставили на колени: подростки устроили расправу над подругой (18+)
Били и поставили на колени: подростки устроили расправу над подругой (18+)
Напал на ступеньках и затащил в кусты: что известно о насильнике 15-летней девушки
Напал на ступеньках и затащил в кусты: что известно о насильнике 15-летней девушки
Мужчина убил ножом охранника и попытался покончить с собой
Мужчина убил ножом охранника и попытался покончить с собой
Пьяный водитель устроил масштабную погоню и сбил полицейского
Пьяный водитель устроил масштабную погоню и сбил полицейского
Интервью
1/5
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
Просмотров: 207
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2169
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
1 Просмотров: 3312
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 783
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4149
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
15 мая 2020
Просмотров: 243
Дванадцять років карантину
Ясно, що виплавляти доменний чавун, будувати атомні авіаносці чи запускати на орбіту штучні супутники Землі бажано в колективі й на робочому місці. ...
пятница, 15 мая 2020 22:30

В Киеве задержали банду рэкетеров

  Комментировать
В Киеве задержали банду рэкетеров
Злоумышленники требовали от руководителя финансовой компании $ 20 тыс. Фото: Нацполиция

В Киеве задержали банду рэкетеров.

Злоумышленники на протяжении длительного времени требовали от руководителя финансовой компании возврата $20 тыс. несуществующего долга, а в случае отказа - угрожали убийством. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Мужчина не соглашался на требования злоумышленников пока они не перешли к решительным действиям - от словесных угроз физической расправы к избиению, угрожали убийством ему и членам его семьи. Понимая о реальности их угроз, он обратился в полицию", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили организатора и всех участников преступной группировки, это - шесть жителей Киева. Их задержали в одном из ресторанов Печерского района столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В дом нардепа бросили бутылку с "коктейлем Молотова"

За вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

На Львовщине, в городе Винники, мужчина угрожал взорвать гранатой ресторан. Злоумышленника задержали.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве задержали банду рэкетеров». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
мая

30 лет назад начала работать Верховная Рада

Начали закрывать церкви

Соблазнительная одежда будущего: в первый день раскупили 5 млн пар нейлоновых чулок

Быстро, но дорого: начала работать авиапочта

Разгадали секрет движения планет

"Портрет доктора Гаше" Ван Гога продали за $82,5 млн

Актриса "Бриллиантовой руки" пообещала в 80 лет обольщать мини-юбкой

На королевской свадьбе погибли 139 человек

Самое читаемое
Какие украинские слова метко заменяют &quot;блин&quot;, &quot;типа&quot; и &quot;вообще&quot;
Какие украинские слова метко заменяют "блин", "типа" и "вообще" Просмотров: 24390
Резко увеличилось количество случаев заражения Covid-19 среди военных
Резко увеличилось количество случаев заражения Covid-19 среди военных Просмотров: 5355
Идеальная пол: показали 20 идей дизайна гостиной
Идеальная пол: показали 20 идей дизайна гостиной
21
 Просмотров: 5301
Российские войска оставили украинский город
Российские войска оставили украинский город
 Просмотров: 4995
Жену Монатика подозревают в беременности
Жену Монатика подозревают в беременности
3
 Просмотров: 4545
Происшествия
"Скорая" перевернулась на крышу: рассказали о пострадавших
"Скорая" перевернулась на крышу: рассказали о пострадавших
3
 Просмотров: 360
На Закарпатье рабочего убило током
На Закарпатье рабочего убило током Просмотров: 225
Спецназовец вызвал патрульных, чтобы обезоружить ребенка с игрушечным автоматом
Спецназовец вызвал патрульных, чтобы обезоружить ребенка с игрушечным автоматом Просмотров: 558
22-летний украинец воровал деньги со счетов иностранных банков
22-летний украинец воровал деньги со счетов иностранных банков Просмотров: 378
На фронте усилились вражеские обстрелы, есть раненые
На фронте усилились вражеские обстрелы, есть раненые Просмотров: 63
Больше всего комментируют
7
Зеленский продлил запрет российских соцсетей
5
Рябошапка рассказал, как объяснял Зеленскому, что дела против Порошенко неперспективные
2
Сергей Стерненко прокомментировал подозрение нападавшим на него
1
Самый молодой миллиардер планеты потерял $17 млрд
1
В жару работодатель привозит мороженое – украинец о реалиях заработков в Израиле
Голосов: 146
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua