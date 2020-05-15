Злоумышленники требовали от руководителя финансовой компании $ 20 тыс. Фото: Нацполиция

В Киеве задержали банду рэкетеров.

Злоумышленники на протяжении длительного времени требовали от руководителя финансовой компании возврата $20 тыс. несуществующего долга, а в случае отказа - угрожали убийством. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Мужчина не соглашался на требования злоумышленников пока они не перешли к решительным действиям - от словесных угроз физической расправы к избиению, угрожали убийством ему и членам его семьи. Понимая о реальности их угроз, он обратился в полицию", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили организатора и всех участников преступной группировки, это - шесть жителей Киева. Их задержали в одном из ресторанов Печерского района столицы.

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За вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

На Львовщине, в городе Винники, мужчина угрожал взорвать гранатой ресторан. Злоумышленника задержали.