 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 2475
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 711
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
2 Просмотров: 1171
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1638
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
11 Просмотров: 5805
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 8388
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3240
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
1 Просмотров: 17074
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
Просмотров: 3348
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Просмотров: 603
Фото
Все фото
7
5
4
3
3
В Киеве вспыхнула многоэтажка: есть жертвы
В Киеве вспыхнула многоэтажка: есть жертвы
В России убили активистку, которая выступала в защиту украинских политзаключенных
В России убили активистку, которая выступала в защиту украинских политзаключенных
На родине Януковича много свежих могил боевиков
На родине Януковича много свежих могил боевиков
Прохожие избили водителя до потери сознания
Прохожие избили водителя до потери сознания
Киевлянин торговал в сети фальшивой валютой
Киевлянин торговал в сети фальшивой валютой
Видео
Все видео
Двое держали за руки, третий - резал горло: новые подробности убийства в Славутиче
Двое держали за руки, третий - резал горло: новые подробности убийства в Славутиче
Девушки-подростки подрались с медиками и полицейскими
Девушки-подростки подрались с медиками и полицейскими
Военный на мопеде грабил женщин
Военный на мопеде грабил женщин
Мужчине перерезали горло посреди города
Мужчине перерезали горло посреди города
Пьяный водитель извинился перед полицейскими рэпом
Пьяный водитель извинился перед полицейскими рэпом
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 864
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2241
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1071
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2799
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 июля 2019
Просмотров: 918
Усі коти на світі
— Вам із Миколою на годину роботи, — жінка переконує їхати до тестя в село Лісове. — Про все вже домовлено. Як спаде роса ...
вторник, 23 июля 2019 15:43

В Киеве вспыхнула многоэтажка: есть жертвы
7

  Комментировать

Пожар возник в квартире на пятом этаже семиэтажного дома по улице Кловский спуск
Фото: ГСЧС
Пожар возник в квартире на пятом этаже семиэтажного дома по улице Кловский спуск
Пожар возник в квартире на пятом этаже семиэтажного дома по улице Кловский спуск
Пожар возник в квартире на пятом этаже семиэтажного дома по улице Кловский спуск
Пожар возник в квартире на пятом этаже семиэтажного дома по улице Кловский спуск

В Киеве в многоэтажном доме возник пожар. Спасатели эвакуюють жителей.

Сообщение о происшествии поступило в 12:24, пишет Зеркало недели.

Пожар возник в квартире на пятом этаже семиэтажного дома по улице Кловский спуск. В доме находились люди, их эвакуируют.

Пожары присвоена повышенная сложность. На месте происшествия находятся семь пожарных машин.

Огонь вспыхнул в квартире на пятом этаже. Когда пожарные прибыли на место, то увидели на балконах верхних этажей людей, которые не могли оттуда выбраться из-за сильного огня, дыма и высокой температуры. Всего пожарные эвакуировали 12 человек.

"Пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире на пятом этаже. К тушению огня были привлечены 13 единиц техники и 45 пожарных. В сталинке – деревянные перекрытия и перегородки, нужно было моментально пресечь распространение огня по всему дому. Пожарные подавали воду для тушения с автомобилей. Оказалось, что пожарные гидранты возле дома на Кловском спуске были заблокированы припаркованными автомобилями и огнеборцам пришлось буквально ругаться с водителями и оттаскивать машины, чтобы подключить рукава к пожарным гидрантам. На это ушло определенное количество времени", – рассказали в ГСЧС Киева.

Пожарным удалось потушить пламя в 13:30. В одной из комнат квартиры, где произошел пожар, обнаружили тело женщины 1948 года рождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сгорел дотла: подожгли гостиничный комплекс депутата

"Погибшая – инвалид, недавно перенесла инсульт. Она владела частью квартиры, а другую комнату сдавала еще одной женщине. По ее словам, к женщине-инвалиду часто приходили бывшие коллеги по работе. Вместе они употребляли алкогольные напитки, к тому же женщина много курила. Поэтому не исключено, что пожар мог произойти из-за не затушенного окурка. Впрочем, точную причину установит следствие", – добавляют в ГСЧС Киева.

Крупный пожар произошел на даче в Кривом Роге.

Спасатели нашли тело ребенка, когда тушили огонь, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве вспыхнула многоэтажка: есть жертвы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

В Праге похоронили украинского писателя

Основательница Femen покончила с собой

Космонавты увидели таинственные явления на Венере

Запретили иностранную музыку

Умер автор первого украинского словаря

"Динамо" одержало самую крупную победу в еврокубках

В столицу ввели 100 танков

Самое читаемое
&quot;Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать&quot; - в сети смеются с выборов
"Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать" - в сети смеются с выборов
16
 Просмотров: 47936
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
25
 Просмотров: 44280
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком 6 Просмотров: 39546
Как выглядели люди в древности - реконструкция
Как выглядели люди в древности - реконструкция
11
 Просмотров: 39233
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
9
 Просмотров: 36671
Происшествия
Женщина умерла от яда для жуков
Женщина умерла от яда для жуков Просмотров: 54
Очередной провал в Полтаве - под землю ушла техника водоканала
Очередной провал в Полтаве - под землю ушла техника водоканала
 Просмотров: 693
На Львовщине ищут 16-летнюю, которая ушла из дома
На Львовщине ищут 16-летнюю, которая ушла из дома Просмотров: 297
Ураган убил 7-летнего мальчика
Ураган убил 7-летнего мальчика Просмотров: 306
Новые подробности пожара на траулере "Иван Голубец"
Новые подробности пожара на траулере "Иван Голубец" Просмотров: 270
Больше всего комментируют
11
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
6
Не понимала ни слова на украинском - сеть возмутила история с русскоязычным ребенком
5
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
3
СБУ заморозила проект "АрселорМиттал Кривой Рог" на $150 млн
3
ЦИК обработала более половины бюллетеней
Голосов: 45
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua