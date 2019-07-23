В Киеве вспыхнула многоэтажка: есть жертвы

Фото: ГСЧС

В Киеве в многоэтажном доме возник пожар. Спасатели эвакуюють жителей.

Сообщение о происшествии поступило в 12:24, пишет Зеркало недели.

Пожар возник в квартире на пятом этаже семиэтажного дома по улице Кловский спуск. В доме находились люди, их эвакуируют.

Пожары присвоена повышенная сложность. На месте происшествия находятся семь пожарных машин.

Огонь вспыхнул в квартире на пятом этаже. Когда пожарные прибыли на место, то увидели на балконах верхних этажей людей, которые не могли оттуда выбраться из-за сильного огня, дыма и высокой температуры. Всего пожарные эвакуировали 12 человек.

"Пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире на пятом этаже. К тушению огня были привлечены 13 единиц техники и 45 пожарных. В сталинке – деревянные перекрытия и перегородки, нужно было моментально пресечь распространение огня по всему дому. Пожарные подавали воду для тушения с автомобилей. Оказалось, что пожарные гидранты возле дома на Кловском спуске были заблокированы припаркованными автомобилями и огнеборцам пришлось буквально ругаться с водителями и оттаскивать машины, чтобы подключить рукава к пожарным гидрантам. На это ушло определенное количество времени", – рассказали в ГСЧС Киева.

Пожарным удалось потушить пламя в 13:30. В одной из комнат квартиры, где произошел пожар, обнаружили тело женщины 1948 года рождения.

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"Погибшая – инвалид, недавно перенесла инсульт. Она владела частью квартиры, а другую комнату сдавала еще одной женщине. По ее словам, к женщине-инвалиду часто приходили бывшие коллеги по работе. Вместе они употребляли алкогольные напитки, к тому же женщина много курила. Поэтому не исключено, что пожар мог произойти из-за не затушенного окурка. Впрочем, точную причину установит следствие", – добавляют в ГСЧС Киева.

Крупный пожар произошел на даче в Кривом Роге. Спасатели нашли тело ребенка, когда тушили огонь, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.