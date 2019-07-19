Ребенок погиб в пожаре дачного дома

 
Ексклюзивы
1/5
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Просмотров: 1431
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 864
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2214
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 702
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 1035
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 756
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 756
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 684
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3168
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1494
Фото
Все фото
4
4
4
5
4
Убийство женщины в столичной квартире прокомментировали в полиции
Убийство женщины в столичной квартире прокомментировали в полиции
Водитель под алкоголем и наркотиками убил 2-х велосипедистов
Водитель под алкоголем и наркотиками убил 2-х велосипедистов
Вся квартира залита кровью: сообщили о жутком убийстве женщины в Киеве
Вся квартира залита кровью: сообщили о жутком убийстве женщины в Киеве
Рассказали о семье, которая разбилась в аварии под Николаевом
Рассказали о семье, которая разбилась в аварии под Николаевом
Двое братьев изнасиловали и ограбили женщину
Двое братьев изнасиловали и ограбили женщину
Видео
Все видео
Смерть майора при задержании: полицейские показали видео
Смерть майора при задержании: полицейские показали видео
Жена Онищенко "косила" под "Слугу народа"
Жена Онищенко "косила" под "Слугу народа"
Не поделили арбуз - мужчина получил ножевое ранение
Не поделили арбуз - мужчина получил ножевое ранение
Грузовик раздавил 4 человека в иномарке: первые подробности и фото
Грузовик раздавил 4 человека в иномарке: первые подробности и фото
Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми
Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 756
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1881
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 963
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2655
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 июля 2019
Просмотров: 297
Яйця динозаврів
Спочатку живу, а вже аж потім іноді думаю — де живу і як воно називається. Туго у мене з називанням. Мабуть, коли вмру, то не скоро сформулюю, ...
пятница, 19 июля 2019 10:40

Ребенок погиб в пожаре дачного дома

  Комментировать
Ребенок погиб в пожаре дачного дома
В пожаре погиб ребенок. Фото: narodna-pravda.ua

Крупный пожар произошел на даче в Кривом Роге.

Спасатели нашли тело ребенка, когда тушили огонь, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

О пожаре на территории садоводческого общества "Мичуринец" Довгинцевского района города спасателям стало известно сегодня ночью. Как выяснилось, пламя вспыхнуло внутри дачного дома. Утром спасатели потушили пожар. Огонь уничтожил дачный дом на общей площади 40 кв. м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГСЧС: за первую половину 2019-го в пожарах погибло более 1 тыс. украинцев

"На пожаре обнаружено тело ребенка без признаков жизни (мальчик, 2008 года рождения), а также пострадала женщина, 1945 года рождения (получила ожоги 2-й степени конечностей и туловища), от госпитализации отказалась", - рассказали в ГСЧС.

Спасатели отметили, что к ликвидации пожара привлекли девять человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.

В Киеве на территории ВДНХ во время Atlas Weekend произошел пожар. Ночью горело здание павильона. Пламя охватило площадь 40 кв. м.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ребенок погиб в пожаре дачного дома». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: как живет поселок через месяц после трагедии

Самое читаемое
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
33
 Просмотров: 279062
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
17
 Просмотров: 35848
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла Просмотров: 33768
Зеленский оставил военных без льгот
Зеленский оставил военных без льгот Просмотров: 22170
Президент поругался с директором аэропорта
Президент поругался с директором аэропорта
 Просмотров: 17640
Происшествия
Мужчины украли из банкоматов более 5 млн гривен
Мужчины украли из банкоматов более 5 млн гривен
Мужчина устроил стрельбу в кафе
Мужчина устроил стрельбу в кафе Просмотров: 99
Девочка забеременела от деда-насильника, пока мать работала за рубежом
Девочка забеременела от деда-насильника, пока мать работала за рубежом Просмотров: 954
Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: как живет поселок через месяц после трагедии
Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: как живет поселок через месяц после трагедии
 Просмотров: 1728
Познакомились в интернете: задержали убийцу 52-летней киевлянки
Познакомились в интернете: задержали убийцу 52-летней киевлянки Просмотров: 3726
Больше всего комментируют
10
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
7
"Проявляете преступную бездеятельность" - Зеленский жестко обратился к Парубию
6
На Западе назвали вероятных претендентов на пост премьер-министра Украины
6
3 дня до выборов: социологи дают шансы пятерым партиям
4
Адвокат украинских моряков рассказал о вариантах освобождения военных
Голосов: 154
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua