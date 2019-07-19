Ребенок погиб в пожаре дачного дома

В пожаре погиб ребенок. Фото: narodna-pravda.ua

Крупный пожар произошел на даче в Кривом Роге.

Спасатели нашли тело ребенка, когда тушили огонь, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

О пожаре на территории садоводческого общества "Мичуринец" Довгинцевского района города спасателям стало известно сегодня ночью. Как выяснилось, пламя вспыхнуло внутри дачного дома. Утром спасатели потушили пожар. Огонь уничтожил дачный дом на общей площади 40 кв. м.

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"На пожаре обнаружено тело ребенка без признаков жизни (мальчик, 2008 года рождения), а также пострадала женщина, 1945 года рождения (получила ожоги 2-й степени конечностей и туловища), от госпитализации отказалась", - рассказали в ГСЧС.

Спасатели отметили, что к ликвидации пожара привлекли девять человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.

В Киеве на территории ВДНХ во время Atlas Weekend произошел пожар. Ночью горело здание павильона. Пламя охватило площадь 40 кв. м.