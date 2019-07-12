Во время Atlas Weekend вспыхнул пожар

На ВДНХ в Киеве загорелся павильон. Фото: informator.ua

В Киеве на территории ВДНХ во время Atlas Weekend произошел пожар. Ночью горело здание павильона. Пламя охватило площадь в 40 кв/м.

Это заброшенное помещение, которое долгое время не функционировало. В результате пожара никто не пострадал, сообщает Информатор.

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На месте происшествия работал наряд патрульной полиции, машина скорой помощи и сотрудники ГСЧС. Спасатели потушили огонь. Однако точные причины возгорания пока неизвестны.

В течение I полугодия 2019 году в Украине в результате пожаров погибли 1004 человека. Всего за этот период от огня пострадали около 50 тысяч украинцев. От пожаров в жилых домах пострадали 16 тыс. 256 человек, на производстве - 1110, на транспорте - 2024.