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понедельник, 08 июля 2019 06:30

ГСЧС: за первую половину 2019 году в пожарах погибло более тысячи украинцев

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ГСЧС: за первую половину 2019 году в пожарах погибло более тысячи украинцев
В пожарах погибли более тысячи украинцев. Фото: Укринформ

В течение I полугодия 2019 году в Украине в результате пожаров погибли 1004 человека. Всего за этот период от огня пострадали около 50 тысяч украинцев.

"С начала года в Украине в результате пожаров погибли 1004 человека. В общем, за этот период во время пожаров пострадали 49 тыс. 831 человек", - говорится в сообщении ГСЧС.

От пожаров в жилых домах пострадали 16 тыс. 256 человек, на производстве - 1110, на транспорте - 2024.

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Ранее сообщалось, что с начала года в Украине утонуло более 600 человек. Среди затонувших около 100 детей.

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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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