ГСЧС: за первую половину 2019 году в пожарах погибло более тысячи украинцев

В пожарах погибли более тысячи украинцев. Фото: Укринформ

В течение I полугодия 2019 году в Украине в результате пожаров погибли 1004 человека. Всего за этот период от огня пострадали около 50 тысяч украинцев.

"С начала года в Украине в результате пожаров погибли 1004 человека. В общем, за этот период во время пожаров пострадали 49 тыс. 831 человек", - говорится в сообщении ГСЧС.

От пожаров в жилых домах пострадали 16 тыс. 256 человек, на производстве - 1110, на транспорте - 2024.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Аляске аномальная жара вызвала лесные пожары

Ранее сообщалось, что с начала года в Украине утонуло более 600 человек. Среди затонувших около 100 детей.