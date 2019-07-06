Утонуло 100 детей: ужасающая статистика за 6 месяцев

С начала года в Украине утонуло более 600 человек.
Среди затонувших около 100 детей, об этом сообщила на своей странице в Facebook Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине
ДСНС просит всех украинцев во время купального сезона соблюдать правила безопасности на водоемах.
"С начала года на воде уже погибли более 600 человек, среди которых около сотни - дети. Поэтому, отправляясь отдыхать в места с повышенным уровнем опасности, а именно на реку или пруд, следует помнить, что такой досуг требует усиленного внимания и ответственности ", - написали в ведомстве.
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Чтобы не навредить своему здоровью служба призвали соблюдать следующие правила:
отдыхать и купаться только на специально оборудованных пляжах;
избегать водоемов с быстрым течением и не плавать в одиночестве;
купаться только в светлое время суток;
не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
не прыгать через "купальный огонь", если не уверены в своих силах;
не оставляйте без присмотра ритуальные костры, чтобы не спровоцировать пожар;
не позволять детям самостоятельно посещать местные ставки и реки.
С 1 июля на водоемах Украины погибли 22 украинца.
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