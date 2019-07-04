Держал за волосы над водой: 7-летний мальчик спас 20-летнюю сестру

Мальчик спас сестру от смерти. Фото: CNN.

В штате Джорджия, США, 7-летний мальчик спас 20-летнюю сестру от смерти.

Морган Смит стояла на нижней ступеньке бассейна на заднем дворе дома, когда ей резко потемнело в глазах и начались судороги.

К счастью, ее 7-летний брат Эйден был рядом. Когда он увидел, как сестра упала в бассейн, подумал, что она умрет, передает CNN.

Эйден схватил Морган за волосы и держал над водой, пока кричал о помощи.

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"Его никогда не учили, как помочь мне, - рассказала девушка. - Он просто знал, что это нужно сделать".

Морган сказала, что утонула бы, если бы не брат.

Ранее в Морган были судороги два-три раза в день. Недавно она начала принимать противосудорожные препараты. С тех пор все прекратилось.

По ее словам, нападение во время плавания произошел впервые, поэтому отныне она будет с собой кого-то из взрослых в бассейн.

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