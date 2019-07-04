Держал за волосы над водой: 7-летний мальчик спас 20-летнюю сестру

В штате Джорджия, США, 7-летний мальчик спас 20-летнюю сестру от смерти.
Морган Смит стояла на нижней ступеньке бассейна на заднем дворе дома, когда ей резко потемнело в глазах и начались судороги.
К счастью, ее 7-летний брат Эйден был рядом. Когда он увидел, как сестра упала в бассейн, подумал, что она умрет, передает CNN.
Эйден схватил Морган за волосы и держал над водой, пока кричал о помощи.
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"Его никогда не учили, как помочь мне, - рассказала девушка. - Он просто знал, что это нужно сделать".
Морган сказала, что утонула бы, если бы не брат.
Ранее в Морган были судороги два-три раза в день. Недавно она начала принимать противосудорожные препараты. С тех пор все прекратилось.
По ее словам, нападение во время плавания произошел впервые, поэтому отныне она будет с собой кого-то из взрослых в бассейн.
Спящую пассажирку авиакомпании Air Canada забыли в самолете. Женщина заснула во время перелета из Квебека в Торонто. Проснулась в темном самолете, когда он уже отбуксировали на стоянку после посадки.
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