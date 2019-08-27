В Киеве водитель авто сбил полицейского и скрылся с места аварии

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27 августа неподалеку ТРЦ Ocean Plaza в Киеве неизвестный водитель сбил полицейского и скрылся с места ДТП.

По информации свидетелей, виновник ехал на темно-синем Hyundai, об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный".

Пострадавший полицейский после аварии был в сознании. Ему оказывали помощь его коллеги и очевидцы аварии.

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В ночь на 27 августа в Киеве подожгли автобус с 4 людьми в салоне. Сначала неизвестные, которых было 8, задули окна слезоточивым газом.