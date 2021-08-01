В Киеве в результате обвала грунта погиб человек

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Киеве

В Киеве произошел обвал грунта по улице Садовой в одном из частных дворов. В результате погиб мужчина.

Об этом сообщает ГСЧС в Киеве. Несчастный случай произошел в Дарницком районе столицы. На территории частной усадьбы произошел обвал грунта под которым оказалась человек.

"К месту вызова было направлено спасателей 15-й Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения", - говорится в сообщении.

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В результате спасателям удалось выяснить, что мужчина копал колодец в частном дворе на глубине около 4 метров и его засыпало землей. Спасатели пытались его извлечь из-под обвалов с помощью аварийно-спасательного инструмента, но он не выжил.

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