Ремонту не подлежат: в Одессе рухнула часть дома и раздавила авто

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В Одессе обрушилась стена дома на улице Композитора Нищинского, 1. Здание принадлежит Одесскому национальному морскому университету. Под завалами оказались четыре автомобиля.

Люди разбирают камни. Удалось достать из-под завала одно авто. Однако ни одна из машин ремонту не подлежит, рассказал местный житель Александр Литовченко.

"Пришли представители Одесского национального морского университета, сфотографировали все. Владельцы автомобилей спросили их, как решать вопросы. Они ничего не ответили и ушли", - говорит Литовченко, передает Общественное.

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Добавил, что место обвала зафиксировали полицейские, работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям не было.

Спасателей на место не вызвали, по словам пресс-секретаря ДСНС Марины Мартыненко.

В Одессе на ул. Скисной частично обрушилось здание завода. Как выяснилось, произошло частичное разрушение перекрытия второго этажа бывшего завода замковых изделий на площади 20 кв. м. При этом имела место угроза дальнейшего обвала.