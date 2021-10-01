 
Ексклюзивы
1/5
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
Просмотров: 396
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
2 Просмотров: 477
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
1 Просмотров: 423
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 1764
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Просмотров: 576
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
Просмотров: 243
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Просмотров: 288
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
Просмотров: 684
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
Просмотров: 2619
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 1611
Фото
Все фото
3
3
5
10
4
В Киеве стреляли в водителя главы Госархива (обновлено)
В Киеве стреляли в водителя главы Госархива (обновлено)
Зарезал жену, потом себя: ссора бывших закончилась трагедией
Зарезал жену, потом себя: ссора бывших закончилась трагедией
$40 тыс. за &quot;голову&quot;: фермер заказал конкурента
$40 тыс. за "голову": фермер заказал конкурента
&quot;На живот, с*ка!&quot;: В Одессе ликвидировали российского киллера Аслана Дикаева
"На живот, с*ка!": В Одессе ликвидировали российского киллера Аслана Дикаева
Кардиохирург брал деньги за бесплатные операции
Кардиохирург брал деньги за бесплатные операции
Видео
Все видео
Ходил по чужим домам с обрезом и гранатой: полицейские ликвидировали уличного стрелка
Ходил по чужим домам с обрезом и гранатой: полицейские ликвидировали уличного стрелка
"Украина - проект Запада. Поеду в ДНР воевать" - 16-летний киевлянин возмутил сеть антиукраинскими заявлениями
"Украина - проект Запада. Поеду в ДНР воевать" - 16-летний киевлянин возмутил сеть антиукраинскими заявлениями
Снаряды, гранаты и ракеты: военный ВСУ сбывал оружие со склада части
Снаряды, гранаты и ракеты: военный ВСУ сбывал оружие со склада части
В Киеве подростки напали на прохожего: камера сняла преступление
В Киеве подростки напали на прохожего: камера сняла преступление
Концерт не удался: харьковского скрипача кулаками сгоняли с крыши троллейбуса
Концерт не удался: харьковского скрипача кулаками сгоняли с крыши троллейбуса
Интервью
1/5
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 360
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 5094
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 405
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 603
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1908
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 сентября 2021
Просмотров: 369
Вечірня пошта
Тут недавно мені доручили занести газети до сусідки Свєти. Робив це двічі, ввечері, йдучи зі служби. Вже смеркало, Свєта випливала із сутінків, зі ...
пятница, 01 октября 2021 16:35

В Киеве стреляли в водителя главы Госархива (обновлено)
3

  Комментировать

В Соломенском районе Киева обстреляли служебный автомобиль главы Государственной архивной службы Анатолия Хромова. Произошло это в четверг, 30 сентября.

Об этом глава Госархива сообщил в Facebook.

Чиновник в момент обстрела был в командировке в Виннице. Поехал туда на поезде. Служебный автомобиль оставил на ул. Соломенской, 24.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Покушение на Шефира: начались массовые проверки владельцев оружия

По словам Хромова, стреляли из соседнего дома. Водитель в этот момент стоял возле гаража. Получил огнестрельное ранение челюстно-лицевой области.

"Пуля или дробь задела подбородок Сергея (водителя. - Gazeta.ua). Угрозы здоровью или жизни нет. Следственно-оперативная группа задержала вероятного стрелка. Другие обстоятельства устанавливаются. Я не знаю мотивов стрелявшего. Ни с чем это не связываю и прошу не строить конспирологических теорий", - написал Хромов.

Фото: Нацполиция

Вскоре в полиции сообщили, что происшествие произошло на ул. Преображенской. Стрелка разыскали и задержали по месту жительства. Им оказался местный житель 1989 года рождения. Ранил водителя случайно.

"Мужчина объяснил полицейским, что якобы решил пострелять из пневматической винтовки со своего балкона по птицам и случайно попал в прохожего", - говорится в сообщении.

Из жилища фигуранта полицейские изъяли винтовку и боеприпасы. Все направили на экспертизу. За содеянное мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Утром 22 сентября в Киевской области обстреляли автомобиль Сергея Шефира. Он как раз ехал на работу. Засада ждала в лесу. Шефир не пострадал. Водителю досталось три пули.

Сейчас рассматривают три версии преступления: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на руководство государства и для дестабилизации политической ситуации в стране. Также рассматривают версию с участием спецслужб иностранных государств.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве стреляли в водителя главы Госархива (обновлено)». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
октября

"На живот, с*ка!": В Одессе ликвидировали российского киллера Аслана Дикаева

Самое читаемое
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
14
 Просмотров: 14670
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
9
 Просмотров: 9324
Для запуска &quot;Северного потока-2&quot; неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
 Просмотров: 5085
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
8
 Просмотров: 4743
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
 Просмотров: 4068
Происшествия
Зарезал жену, потом себя: ссора бывших закончилась трагедией
Зарезал жену, потом себя: ссора бывших закончилась трагедией
3
 Просмотров: 351
$40 тыс. за "голову": фермер заказал конкурента
$40 тыс. за "голову": фермер заказал конкурента
5
 Просмотров: 450
"На живот, с*ка!": В Одессе ликвидировали российского киллера Аслана Дикаева
"На живот, с*ка!": В Одессе ликвидировали российского киллера Аслана Дикаева
10
 Просмотров: 1818
17-летнюю распространительницу листовок изнасиловали в гараже
17-летнюю распространительницу листовок изнасиловали в гараже Просмотров: 1080
В Украине готовятся выпускать пожизненно осужденных
В Украине готовятся выпускать пожизненно осужденных Просмотров: 702
Больше всего комментируют
6
"Украина - проект Запада. Поеду в ДНР воевать" - 16-летний киевлянин возмутил сеть антиукраинскими заявлениями
4
Добкин обозвал "дебилами" тех, кто называет Путина х*йлом
3
В "Слуге народа" ответили Разумкову на сравнение с "регионалами"
2
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
2
В Трускавце Стефанчук представит IT-проект управления страной
Голосов: 153
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть