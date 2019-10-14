В Киеве расстреляли 33-летнего мужчину: известное имя

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

На улице Дегтяревской в ​​Шевченковском районе Киева возле офиса расстреляли 33-летнего мужчину. З места происшествия киллеры скрылись на авто.

Происшествие произошло вечером 13 октября, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"По словам очевидцев, нападавшие несколько раз выстрелили в сторону потерпевшего, а потом скрылись на автомобиле черного цвета. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают мотивы убийства 33-летнего мужчину, который от полученных огнестрельных ранений скончался в больнице", - рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали фото киллера, который расстрелял двух мужчин

На месте правоохранители обнаружили гильзы. Стрелков ищут.



Убитый - Арслан Гусейнов. К его убийству причастны российские спецслужбы, заявил в Facebook нардеп 8 созыва Игорь Мосийчук.

"Почти в центре Киева московскими агентами из огнестрельного оружия убит Арслан Гусейнов, который принадлежал к движению кавказского антикремлевского сопротивления", - сообщил Мосийчук.

В поселке Акимовка в Запорожье застрелили заместителя главы местной территориальной общины 42-летнего Дмитрия Кириллова. Мужчина шел на работу, когда его расстрелял киллер. Убийца скрылся на серебристом "Дэу Ланос". Сожженное авто вместе с оружием нашли возле гаражей - в километре от места преступления.