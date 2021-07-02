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суббота, 03 июля 2021 01:21

В Киеве произошло двойное ДТП

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В Киеве произошло двойное ДТП
Фото: УНН

На Броварском проспекте в Киеве произошла двойная ДТП с участием автомобилей Volkswagen, Peugeot и мотоцикла. Два человека госпитализированы, пишет УНН.

Известно, что водитель Volkswagen, двигаясь вдоль Броварского проспекта, тянул на буксировочный трос Peugeot и хотел съехать на другую полосу. В это время водитель мотоцикла пытался проскочить между двух автомобилей, но не учел буксировочный трос и перевернулся.

Известно, что в салоне Volkswagen и Peugeot находились по два человека, к счастью никто из них не пострадал.

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Водитель мотоцикла и пассажир получили многочисленные повреждения: у водителя подозрение на перелом ребер, у девушки многочисленные царапины. Сейчас они госпитализированы, медики определят степень полученных травм. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства данного инцидента.

В селе Рясное-Русское во Львовской области погиб 11-летний мальчик, который был за рулем BMW. Он не справился с управлением и вылетел в кювет. Кроме него в салоне были его отец и владелец авто. Оба пьяные.

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