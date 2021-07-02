Вез домой пьяного отца: 11-летний мальчик погиб за рулем авто

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В селе Рясное-Русское во Львовской области погиб 11-летний мальчик, который был за рулем BMW. Он не справился с управлением и вылетел в кювет. Кроме него в салоне были его отец и владелец авто. Оба пьяные.

Авария произошла 1 июля около полуночи, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"11-летний житель Львова не справился с управлением автомобилем BMW, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части в кювет. От травм мальчик скончался на месте происшествия. Сесть за руль ребенку позволил 35-летний отец, житель села Рясное-Русское, который также был в автомобиле. Кроме того, в салоне BMW находился владелец, 23-летний житель того же села. Оба взрослых были в нетрезвом состоянии. В ДТП получили телесные повреждения и доставлены в больницу", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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