В Киеве произошел смертельный пожар

 
Ексклюзивы
1/5
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
Просмотров: 63
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
Просмотров: 90
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 333
Чем для каждого из нас угрожает "особый статус" Донбасса
Чем для каждого из нас угрожает "особый статус" Донбасса
Просмотров: 1080
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Просмотров: 1233
Снайпера, гранатометы и безумные перестрелки: как проходили масштабные "бои с агрессором" за Припять - фото, видео
Снайпера, гранатометы и безумные перестрелки: как проходили масштабные "бои с агрессором" за Припять - фото, видео
Просмотров: 1935
Могилянка & Шкарлет: кто победит в войне за образование
Могилянка & Шкарлет: кто победит в войне за образование
Просмотров: 369
"Некоторые страны ЕС не хотят раздражать Путина": почему Украину не взяли в Кибер-НАТО
"Некоторые страны ЕС не хотят раздражать Путина": почему Украину не взяли в Кибер-НАТО
Просмотров: 486
В Припяти идут масштабные бои с врагом - под Киевом стартовали военные учения: фото, видео
В Припяти идут масштабные бои с врагом - под Киевом стартовали военные учения: фото, видео
Просмотров: 2412
Днепровский стрелок отказался от всех показаний и сменил адвокатов
Днепровский стрелок отказался от всех показаний и сменил адвокатов
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
5
5
7
5
4
Стрельба в центре Киева: по делу трое подозреваемых
Стрельба в центре Киева: по делу трое подозреваемых
В Польше украинский автобус попал в аварию
В Польше украинский автобус попал в аварию
В Киеве задержали &quot;брата&quot; Монастырского, торговавшего должностями
В Киеве задержали "брата" Монастырского, торговавшего должностями
В Кропивницком горела квартира – есть погибший
В Кропивницком горела квартира – есть погибший
Фура зажала и протянула легковушку: кадры с места смертельного ДТП
Фура зажала и протянула легковушку: кадры с места смертельного ДТП
Видео
Все видео
Принуждал ходить, а потом убил и закопал: мужчина расправился с 3-летним пасынком с инвалидностью
Принуждал ходить, а потом убил и закопал: мужчина расправился с 3-летним пасынком с инвалидностью
"Миновал" государственные здания и ТРЦ - в Харькове поймали хулигана
"Миновал" государственные здания и ТРЦ - в Харькове поймали хулигана
Украинцы пытались незаконно перевезти афганцев через границу
Украинцы пытались незаконно перевезти афганцев через границу
Блогер с топором шокировал выходкой ради "вирусного" видео
Блогер с топором шокировал выходкой ради "вирусного" видео
Неизвестные устроили стрельбу в центре Киева
Неизвестные устроили стрельбу в центре Киева
Интервью
1/5
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1494
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 972
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 387
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 1179
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 1008
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
04 февраля 2022
Просмотров: 297
Де вона?
"Кому вірити? Вірте Україні!" – помуркує телевізійний чорнобровець у краватці й водить носом-дзьобиком. Владні штандарти і герб за його спиною ...
суббота, 05 февраля 2022 11:50

В Киеве произошел смертельный пожар

  Комментировать
В Киеве произошел смертельный пожар
В Киеве при пожаре погиб мужчина. Фото: ГСЧС

В Подольском районе Киева, вечером 4 февраля, произошел пожар в пятиэтажке.

Спасатели эвакуировали восемь жителей дома. В результате пожара погиб один человек, еще один человек пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Поступило сообщение о пожаре, возникшем на ул. Электриков 30/5 в Подольском районе столицы. На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, бойцы установили, что возгорание произошло в квартире на 1-м этаже 5-этажного жилого дома. Спасатели эвакуировали 8 жителей из смежных квартир и квартир выше расположенных этажей", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кропивницком горела квартира – есть погибший

Во время тушения пожара в квартире, в которой произошло возгорание, было обнаружено тело человека. Также пострадал еще один мужчина, который был передан бригаде скорой помощи.

В Черниговской области в результате пожара погибли четыре человека. Среди погибших трое детей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве произошел смертельный пожар». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
февраля

Храм, мечеть, музей и снова мечеть: как менялось назначение Айя-Софии

Криштиану Роналду 37: факты про легендарного португальца, которые точно удивят

Самое читаемое
Исполнилось бы 48: чем запомнился Игорь Пелых и как сложилась судьба его семьи
Исполнилось бы 48: чем запомнился Игорь Пелых и как сложилась судьба его семьи
6
 Просмотров: 16750
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
 1 Просмотров: 13266
Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину
Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину Просмотров: 10710
Сбитый в Беларуси &quot;украинский&quot; беспилотник оказался российским
Сбитый в Беларуси "украинский" беспилотник оказался российским Просмотров: 6597
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово &quot;атакуют&quot; туристы
Лувр, Эрмитаж или дача Пшонки: почему подъезд на окраине Киева массово "атакуют" туристы
31
 Просмотров: 6570
Происшествия
Принуждал ходить, а потом убил и закопал: мужчина расправился с 3-летним пасынком с инвалидностью
Принуждал ходить, а потом убил и закопал: мужчина расправился с 3-летним пасынком с инвалидностью
 Просмотров: 549
Разоблачили кибергруппу, которая создавала фейковые аккаунты по заказу России
Разоблачили кибергруппу, которая создавала фейковые аккаунты по заказу России Просмотров: 207
Днепровский стрелок отказался от показаний: в ДБР прокомментировали заявление
Днепровский стрелок отказался от показаний: в ДБР прокомментировали заявление Просмотров: 936
СБУ разоблачила кума главного палача "Изоляции" - издевался над военными и гражданскими
СБУ разоблачила кума главного палача "Изоляции" - издевался над военными и гражданскими Просмотров: 1143
Судья взял 6 тыс. грн взятки и получил 5,6 года тюрьмы
Судья взял 6 тыс. грн взятки и получил 5,6 года тюрьмы Просмотров: 531
Больше всего комментируют
3
"Кролики" на кремлевском ТВ жаловались на Украину
2
Тысячи подозрений и обвинительных актов. ГБР могут критиковать по заказу "влиятельных врагов"
2
Сторонница российской агрессии и фанатка Путина Успенская споет с Каменских на "Интере"
1
ГБР увидело хищения в "Голосе" – Рудык уже допросили
1
Первого "слугу народа" объявили в розыск
Голосов: 499
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть