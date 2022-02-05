В Киеве произошел смертельный пожар

В Киеве при пожаре погиб мужчина. Фото: ГСЧС

В Подольском районе Киева, вечером 4 февраля, произошел пожар в пятиэтажке.

Спасатели эвакуировали восемь жителей дома. В результате пожара погиб один человек, еще один человек пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Поступило сообщение о пожаре, возникшем на ул. Электриков 30/5 в Подольском районе столицы. На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, бойцы установили, что возгорание произошло в квартире на 1-м этаже 5-этажного жилого дома. Спасатели эвакуировали 8 жителей из смежных квартир и квартир выше расположенных этажей", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кропивницком горела квартира – есть погибший

Во время тушения пожара в квартире, в которой произошло возгорание, было обнаружено тело человека. Также пострадал еще один мужчина, который был передан бригаде скорой помощи.

В Черниговской области в результате пожара погибли четыре человека. Среди погибших трое детей.