В Киеве при загадочных обстоятельствах исчезла женщина

Во вторник, 3 сентября, в Киеве при странных обстоятельствах пропала мать двоих детей.

Ее фото опубликовали в чате сообщества "Киев Оперативный".

Личные данные не указаны.

Около 18:00 она написала сообщение, о том, что находится в беде. После этого на связь не выходила.

Автор: Киев Оперативный В Киеве исчезла мать двоих детей

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Девушка указала последний адрес своего местонахождения: Киев, ул. Маршала Гречко, 8Д.

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