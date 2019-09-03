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вторник, 03 сентября 2019 23:13

В Киеве при загадочных обстоятельствах исчезла женщина

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Во вторник, 3 сентября, в Киеве при странных обстоятельствах пропала мать двоих детей.

Ее фото опубликовали в чате сообщества "Киев Оперативный".

Личные данные не указаны.

Около 18:00 она написала сообщение, о том, что находится в беде. После этого на связь не выходила.

Автор: Киев Оперативный
  В Киеве исчезла мать двоих детей
В Киеве исчезла мать двоих детей

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Девушка указала последний адрес своего местонахождения: Киев, ул. Маршала Гречко, 8Д.

В Лозовой на Харьковщине на городской свалке нашли труп женщины.

Ужасную находку обнаружил водитель мусоровоза, который выгружал отходы. Из кучи хлама он увидел обнаженные ноги.

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