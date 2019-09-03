В Киеве при загадочных обстоятельствах исчезла женщина

Во вторник, 3 сентября, в Киеве при странных обстоятельствах пропала мать двоих детей.
Ее фото опубликовали в чате сообщества "Киев Оперативный".
Личные данные не указаны.
Около 18:00 она написала сообщение, о том, что находится в беде. После этого на связь не выходила.
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