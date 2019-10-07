В Киеве полицейский руководил бандой грабителей

На Киевщине задержали банду грабителей, которой руководил полицейский - 28-летний оперуполномоченный. Фото - Корреспондент

На Киевщине задержали банду грабителей, которой руководил полицейский - 28-летний оперуполномоченный Киево-Святошинского отдела полиции.

Воры проникали в дома, выносили ценности и оружие, а затем сбывали краденое, сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

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"Под руководством работника полиции группа воров проникала в дома в населенных пунктах Киевской области. Выносила ценности и оружие, а затем сбывала краденое. Опыт оперативной работы старший лейтенант полиции использовал для инструктажа уголовников, для их быстрого проникновения и безопасного ухода из выбранного объекта. Лидера группы задержаны с поличным", - сказано в сообщении.

Полицейский сплотил вокруг себя ранее судимых за имущественные преступления лиц, с которыми наладил доверительные отношения. Хорошо владея оперативной обстановкой на территории обслуживания, полицейский лично подбирал домовладения жителей области, готовил детальный план и орудие преступления.

Между собой участники заговора общались завуалировано, во время совершения преступлений придерживались конспирации и действовали очень быстро, успевая до приезда сотрудников охраны. Передвигались на собственном автомобиле полицейского, совершали по заранее продуманной схеме несколько краж за ночь.

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"О объект нападения воры были хорошо осведомлены, а попадая в дом выносили все ценности. Так в селе Шпитько, Киево-Святошинского района, с жилья злоумышленники украли 4 единицы зарегистрированного огнестрельного оружия, более 1000 боеприпасов к нему, 16500 долларов США и 2000 евро, дорогое стрелковое и тактическое снаряжение. В одном из домов в селе Хотов сообщники похитили 6500 евро, 2000 долларов, большое количество ювелирных украшений, ценные часы, кожаные изделия, оружие, документы и ключи от автомобилей ", - рассказали в ГБР.

Лидера преступной группы задержали после очередной кражи, при перемещении ним только украденного имущества из автомобиля к хозяйственного помещения, расположенного на территории частного дома в Киеве. Изъяли золотые украшения, оружие, меховые и кожаные изделия, орудия преступления и спецсредства.

Старшего лейтенанта задержали. Всех его сообщников устанавливается.

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Запорожье деятельность криминальной группировки, участники которого специализировались на вымогательстве денег у граждан. Организатором группы является инструктор-разведчик одной из воинских частей Нацгвардии.