В Киеве похитили иностранца

Фото: mvs.gov.ua

В Киеве похитили 45-летнего гражданина Латвии и требовали вымышленный долг.

Подозреваемых задержали. Это 49-летняя гражданка Великобритании и двое ее сообщников-украинцев, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Гражданин Латвии вместе со знакомой гражданкой Великобритании прилетели в Киев и по ее просьбе поехали в Борисполь. Приехав по адресу, "туристы" зашли в дом, где их встретили двое мужчин. Те сообщили потерпевшему, что он якобы задолжал этой знакомой крупную сумму денег и должен немедленно их вернуть. Злоумышленники аргументировали требования кулаками. Так потерпевшего удерживали более суток. Имея реальные опасения за свою жизнь и здоровье, он перечислил на расчетные счета знакомой более 15 тысяч фунтов стерлингов - более полумиллиона гривен", - рассказали в прокуратуре.

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Получив желаемое, злоумышленники отпустили потерпевшего, после чего он обратился за помощью.

Организатором похищения оказалась указанная знакомая потерпевшего, которая подговорила на совершение преступления двух местных жителей 46 и 44 лет.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Полицейские задержали организатора и установили заказчиков похищения сербского бизнесмена, владельца компании "Дельта Спорт" Милована Рогановича. Мотивом преступления было его состояние. Заказчиками оказались жена бизнесмена, с которой он планировал развод, и ее брат.