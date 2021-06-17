 
Ексклюзивы
1/5
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 387
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 432
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 927
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 801
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 1746
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 909
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 450
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
4 Просмотров: 720
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 711
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 603
Фото
Все фото
4
9
4
4
4
В Киеве похитили иностранца
В Киеве похитили иностранца
Показали гигантские толпы возле киевского центра вакцинации
Показали гигантские толпы возле киевского центра вакцинации
Пьяная компания разбилась на минивэне: в полиции рассказали подробности
Пьяная компания разбилась на минивэне: в полиции рассказали подробности
Пьяная компания на минивэне влетела в дерево: фото смертельной поездки
Пьяная компания на минивэне влетела в дерево: фото смертельной поездки
Грузовик ушел под асфальт: фото и видео ЧП
Грузовик ушел под асфальт: фото и видео ЧП
Видео
Все видео
Вооружен и в чулке на голове: 14-летнюю пришел насиловать знакомый
Вооружен и в чулке на голове: 14-летнюю пришел насиловать знакомый
Школьник, которого на тротуаре сбила алкоголичка, записал обращение
Школьник, которого на тротуаре сбила алкоголичка, записал обращение
Убил подругу детства: подробности смертельной аварии с пьяным полицейским
Убил подругу детства: подробности смертельной аварии с пьяным полицейским
Бывшего прокурора остановила полиция. Тот устроил "концерт"
Бывшего прокурора остановила полиция. Тот устроил "концерт"
Посреди дороги в Киеве прогуливался нудист
Посреди дороги в Киеве прогуливался нудист
Интервью
1/5
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 396
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 441
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 2295
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Просмотров: 198
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 909
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
16 июня 2021
Просмотров: 684
Несправжній гріх
В історіях родин – моєї і чоловіка – є кілька збігів. Наші баби з дідами були однофамільцями. Його баба мала дівоче прізвище Руденко. ...
четверг, 17 июня 2021 15:39

В Киеве похитили иностранца
4

  Комментировать

В Киеве похитили 45-летнего гражданина Латвии и требовали вымышленный долг. Организатором преступления стала знакомая потерпевшего - гражданка Великобритании. Ее сообщники - украинцы
Фото: mvs.gov.ua
В Киеве похитили 45-летнего гражданина Латвии и требовали вымышленный долг. Организатором преступления стала знакомая потерпевшего - гражданка Великобритании. Ее сообщники - украинцы
В Киеве похитили 45-летнего гражданина Латвии и требовали вымышленный долг. Организатором преступления стала знакомая потерпевшего - гражданка Великобритании. Ее сообщники - украинцы
В Киеве похитили 45-летнего гражданина Латвии и требовали вымышленный долг. Организатором преступления стала знакомая потерпевшего - гражданка Великобритании. Ее сообщники - украинцы

В Киеве похитили 45-летнего гражданина Латвии и требовали вымышленный долг.

Подозреваемых задержали. Это 49-летняя гражданка Великобритании и двое ее сообщников-украинцев, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Гражданин Латвии вместе со знакомой гражданкой Великобритании прилетели в Киев и по ее просьбе поехали в Борисполь. Приехав по адресу, "туристы" зашли в дом, где их встретили двое мужчин. Те сообщили потерпевшему, что он якобы задолжал этой знакомой крупную сумму денег и должен немедленно их вернуть. Злоумышленники аргументировали требования кулаками. Так потерпевшего удерживали более суток. Имея реальные опасения за свою жизнь и здоровье, он перечислил на расчетные счета знакомой более 15 тысяч фунтов стерлингов - более полумиллиона гривен", - рассказали в прокуратуре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Банда похитила бизнесмена и требовала отказаться от заемных денег

Получив желаемое, злоумышленники отпустили потерпевшего, после чего он обратился за помощью.

Организатором похищения оказалась указанная знакомая потерпевшего, которая подговорила на совершение преступления двух местных жителей 46 и 44 лет.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Полицейские задержали организатора и установили заказчиков похищения сербского бизнесмена, владельца компании "Дельта Спорт" Милована Рогановича. Мотивом преступления было его состояние. Заказчиками оказались жена бизнесмена, с которой он планировал развод, и ее брат.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве похитили иностранца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июня

Екатерине Гандзюк должно было исполниться 36: активисты готовят "сюрприз" под стенами МВД

Самое читаемое
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
16
 Просмотров: 12177
&quot;Мать припадала и обнимала&quot; - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
"Мать припадала и обнимала" - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
 Просмотров: 4428
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
10
 Просмотров: 4203
&quot;Петушара, с*ка, извиняйся&quot; - ОПЗЖ устроили драку в Раде
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
7
 Просмотров: 3654
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО Просмотров: 3294
Происшествия
Вооружен и в чулке на голове: 14-летнюю пришел насиловать знакомый
Вооружен и в чулке на голове: 14-летнюю пришел насиловать знакомый
 Просмотров: 117
Самолет в "Борисполе" под угрозой взрыва. Приехали кинологи и полиция
Самолет в "Борисполе" под угрозой взрыва. Приехали кинологи и полиция Просмотров: 585
18-летнего пешехода привалило дерево
18-летнего пешехода привалило дерево Просмотров: 171
Показали гигантские толпы возле киевского центра вакцинации
Показали гигантские толпы возле киевского центра вакцинации
9
 Просмотров: 549
Гадалка обещала вернуть любимого - несовершеннолетнюю обманули на 60 тыс. грн
Гадалка обещала вернуть любимого - несовершеннолетнюю обманули на 60 тыс. грн Просмотров: 135
Больше всего комментируют
8
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский
6
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
4
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
2
Жена Скичко покрутила бедрами в бикини на отдыхе в Италии
1
Уволенный Тупицкий "заседает" в Конституционном суде
Голосов: 400
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть