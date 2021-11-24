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среда, 24 ноября 2021 08:24

В Киеве нашли застреленным бывшего судью

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В Киеве нашли застреленным бывшего судью
Тело с огнестрельным ранением обнаружили в его квартире. Фото: Facebook/Сергей Зинченко

В столице нашли мертвым экс-судию Соломенского районного суда Киева Сергея Зинченко.

Тело мужчины с огнестрельным ранением головы нашли 18 ноября в его квартире на вул. Лукьяновской в Шевченковском районе, сообщила адвокат Зинченко Лариса Криворучко в Facebook.

По предварительной версии следователей, Зинченко покончил с собой. С места происшествия изъяли вещественные доказательства и пистолет, который лежал рядом с погибшим. Ценные вещи и ключи от квартиры были на месте.

Зинченко фигурировал в нескольких уголовных производствах, в частности о получении взятки. После освобождения от должности судьи стал фигурантом уголовных дел о незаконном завладении недвижимостью и мошенничестве.

Зимой 2017 года Зинченко задержали во время получения взятки в размере $22 тыс. Галицкий райсуд Львова отпустил его под личное обязательство.

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Судью Печерского районного суда столицы 53‑летнего Виталия Писанца нашли мертвым в селе Погребы Броварского района Киевской области 11 сентября. Гостил в доме отставного военного, брата бывшего министра юстиции и руководителя Верховного суда Петра Онопенко. Они пили, а потом поссорились. Предварительно, на теле следов насилия не обнаружили.

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