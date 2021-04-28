В Киеве нашли сумку с расчлененным телом

В Голосеевском районе Киева нашли в сумку с фрагментами человеческого тела. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Голосеевском районе Киева нашли сумку с фрагментами человеческого тела.

На нее наткнулся прохожий в пер. Моторном сегодня утром, 28 апреля, сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

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"Мужчина сообщил, что обнаружил сумку, в которой находится расчлененное тело человека. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы главного и территориального управлений полиции, эксперты, кинологи со служебными собаками. Правоохранители устанавливают личность потерпевшего и проводят все необходимые следственные действия", - рассказал Крищенко.

После проведения проверки делу будет дана правовая квалификация. Следственные действия продолжаются.

В Одесской области нашли расчлененное тело в пакетах. Страшную находку обнаружил в лесополосе возле села Выгода местный житель. Пакеты с частями тела находились в земле на глубине менее полуметра. Установить пол и примерный возраст человека первичным осмотром не удалось.