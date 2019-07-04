В Киеве мужчина сел в такси и пропал

В Киеве разыскивают 44-летнего Сергея Хрея. Он еще вечером 26 июня сел в такси в районе Нивок и пропал.

На связь он не выходит, сообщает "Киев оперативный".

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Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Хрея, просят сообщать по телефону (068) 096-48-41 или в полицию 102.

Автор: facebook.com/KyivOperativ В Киеве разыскивают 44-летнего Сергея Хрея

В Киеве нашелся гражданин Беларуси 52-летний Кирилл Курганович, который исчез после дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский". Мужчина потерял память, почти все это время был в больнице без сознания.