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вторник, 13 августа 2019 19:29

В Киеве ищут насильника, напавшего на девушку: показали фото и видео
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В Киеве разыскивают насильника, который напал на несовершеннолетнюю девушку в Дарницком районе.

Приметы злоумышленника: на вид 20-25 лет, рост 170-174 см, худощавый, имеет вытянутое лицо, светло-русые волосы.

В Киеве разыскивают насильника, который напал на несовершеннолетнюю девушку в Дарницком районе
Фото: kyiv.npu.gov.ua
В Киеве разыскивают насильника, который напал на несовершеннолетнюю девушку в Дарницком районе
В Киеве разыскивают насильника, который напал на несовершеннолетнюю девушку в Дарницком районе

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Если у вас есть какие-либо информация, которая поможет установить личность и местонахождение изображенного человека, просят сообщить по телефонам: 572-71-02, 073-572-70-02, 063-144-25-50 или на 102.

В Киеве разыскивают насильника, который орудует в Шевченковском районе и на Оболони. Преступник совершил 2 попытки изнасилования - 2 и 23 июля.

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