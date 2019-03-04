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понедельник, 04 марта 2019 08:51

В Киеве фура снесла легковушку: фото и видео столкновения
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В Киеве произошла авария с участием тягача DAF и Chevrolet Aveo. Машины столкнулись лоб в лоб
Фото: kiev.informator.ua
В Киеве произошла авария с участием тягача DAF и Chevrolet Aveo. Машины столкнулись лоб в лоб
В Киеве произошла авария с участием тягача DAF и Chevrolet Aveo. Машины столкнулись лоб в лоб
В Киеве произошла авария с участием тягача DAF и Chevrolet Aveo. Машины столкнулись лоб в лоб
В Киеве произошла авария с участием тягача DAF и Chevrolet Aveo. Машины столкнулись лоб в лоб

4 марта на развязке ул. Богатырской и Днепроводской в Киеве произошла авария с участием тягача DAF и Chevrolet Aveo. Машины столкнулись лоб в лоб. Пять человек из легковушки госпитализировали.

ДТП произошло около 6:10, сообщает Информатор.

По предварительным данным, водитель Chevrolet Aveo с 4 пассажирами двигался из Вышгорода в сторону Киева по ул. Днепроводской. На развязке с ул. Богатырской в ​​него врезался тягач DAF с полуприцепом. По словам полиции водитель фуры не пропустил легковой автомобиль, у которого было преимущество главной дороги.

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В результате аварии пострадали все люди, находившиеся в салоне Chevrolet Aveo. Их в срочном порядке с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу скорой помощи. Удар был настолько сильным, что с искаженной машины людей вырезали спасатели. Chevrolet получил сильные повреждения практически всего кузова. Больше всего пострадала передняя часть автомобиля. DAF получил незначительные повреждения передней части.

На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, 3 "скорых", спасатели ГСЧС и следственно-оперативная группа. Детали и виновника аварии установит следствие.

На трассе Киев - Харьков возле села Цыганское автомобиль ЗАЗ попал в ДТП. 28-летний водитель от полученных повреждений скончался на месте. 50-летний пассажир, сидевший рядом, травмирован - его доставили в больницу. Еще двое пассажиров, 26 и 30 лет, не пострадали. Все - жители Черкасской области.

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Дата
04
марта

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