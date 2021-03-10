В Киеве еще один ребенок совершил самоубийство

Самоубийство в Киеве совершила 14-летняя школьница. Фото: zmina.info

В Киеве, в Святошинском районе 14-летняя девочка совершила самоубийство.

Ребенок возвращался с занятий по рисованию, позвонил матери и сказала, что уже идет домой. После этого девочка зашла в 18-этажный дом на бульваре Кольцова, оставила куртку на общем балконе и прыгнула с верхнего этажа, пишут "Стражи Эспрессо" в Telegram.

Врачи лишь констатировали смерть ребенка.

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Что побудило школьницу к суициду - неизвестно.

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В последнее время в Украине началась волна попыток самоубийств среди подростков. В Киеве 13-летняя девочка упала с 14-го этажа. ЧП произошло на улице Княжий Затон в Дарницком районе. Ребенок погиб. В Боярке школьницы отравились таблетками, приняв их в большом количестве. Одна из девочек умерла. Друзья и близкие погибших считают, что суициды могли быть осуществлены под чьим-то влиянием.