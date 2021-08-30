В Киеве двое неадекватов разгромили троллейбус и избили водителя

В Киеве на ул. Лаврская двое мужчин разбили троллейбус и плевали в полицейских.

Водитель разбитого транспорта готовился к крайнему рейсу, пишет УНН.

Фото: УНН

Предварительно, дебоширов выгнали из такси. Они увидели троллейбус, водитель которого отказал им зайти внутрь. Мужчины отломали дворник троллейбуса и начали им крушить окна и двери общественного транспорта, а затем напали на водителя.

Это увидел курьер на мотоцикле и бросился помочь водителю. Во время драки один нападавший сел на мотоцикл и пытался уехать.

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На место происшествия прибыли несколько экипажей полиции. Против мужчин пришлось применить слезоточивый газ и одеть наручники.

Сидя на земле, нарушители продолжали ругаться и плевать на ноги патрульным.

В Киеве на ул. Чернобыльской 16 пассажир автобуса стрелял в водителя. У них возник конфликт из-за телефонных разговоров в салоне. Водителя госпитализировали с ранением в грудь. Стрелка задержали.