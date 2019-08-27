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вторник, 27 августа 2019 14:52

В Киеве дерево задавило женщину
6

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Дерево упало на пожилую женщину. ФОТО: ИНФОРМАТОР
Дерево упало на пожилую женщину. ФОТО: ИНФОРМАТОР
Дерево упало на пожилую женщину. ФОТО: ИНФОРМАТОР
Дерево упало на пожилую женщину. ФОТО: ИНФОРМАТОР
Дерево упало на пожилую женщину. ФОТО: ИНФОРМАТОР

В Печерском районе Киева дерево упало на женщину 50-60 лет.

Инцидент произошел на улице Чигорина, 59. Пострадавшая шла по пешеходной зоне и в момент, когда дерево начало падать, не успела отбежать. Ее госпитализировали, в каком состоянии, неизвестно, пишет Информатор.

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Граждане не единожды обращались в КГГА с просьбой вырубить дерево, но в мэрии ответили, что его осмотрели сотрудники "Киевзеленстроя" и оно находится в удовлетворительном состоянии, угрозы не несет.

"Скорую" и полицию вызвали очевидцы. Женщину доставали из под дерева спасатели.

На данный момент коммунальщики ликвидируют последствия, распиливают ветки и убирают их с проезжей части.

В российской столице 3-летнего мальчика насмерть придавило упавшим деревом.

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