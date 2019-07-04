Дерево убило ребенка на глазах у матери

В Москве дерево упало на ребенка. ФОТО: РЕН ТВ

В российской столице трехлетнего мальчика насмерть придавило упавшим деревом. Трагический инцидент произошел на детской площадке на глазах у матери.

Ребенок играл вместе со своим братом-близнецом под присмотром матери. После сильного порыва ветра дерево треснуло и упало на ребенка, передает "Говорит Москва".

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Жизнь ребенка спасти не удалось.

11 марта в Николаеве дерево упало на маршрутку с людьми. Всего в маршрутке находилось 19 человек, но травмы получили двое детей - 3 и 9 лет.