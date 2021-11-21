В Киеве дерево насмерть придавило женщину четверых детей

Инцидент произошел во время крестного хода к престольному празднику. Фото: Facebook

В Киеве 20 ноября во время порыва ветра дерево насмерть придавило 35-летнюю женщину.

Об этом сообщается на Facebook-странице храма Иерусалимской иконы Богородицы.

Отмечается, что инцидент произошел во время крестного хода к престольному празднику в Церкви святого мученика Валерия Мелитинского на Гидропарке.

Погибшая была женой протоиерея Сергея Коцаря, настоятеля храма Преображения Господня на Вырлице.

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"Во время крестного хода во время порыва ветра на матушку Марию упало дерево и она от полученных травм скончалась на месте. Ей было 35 лет, - говорится в сообщении. - У батюшки осталось четверо детей".

В Черниговской области сегодня штормовой ветер повалил деревья. В результате движение по некоторым трассам было перекрыто.