В Черниговской области штормовой ветер повалил деревья на трассы

В Черниговской области сегодня штормовой ветер повалил деревья. В результате движение по некоторым трассам было перекрыто.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Правоохранители отметили, что в результате сильных порывов ветра в области упавшими деревьями были заблокированы автодороги. В частности, движение приостанавливалось на нескольких участках трассы М-01 в Черниговском районе.

Ликвидацией заторов на дорогах занимались коммунальные службы, спасатели и полицейскими.

В полиции призвали водителей быть внимательными и острожными при ухудшении погодных условий.

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