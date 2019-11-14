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четверг, 14 ноября 2019 19:45

В Киеве бывшие правоохранители "сколотили" банду коллекторов

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В Киеве бывшие правоохранители &quot;сколотили&quot; банду коллекторов
В Киеве задержали банду коллекторов, которая требовала несуществующие долги. Фото - УНН

В Киеве задержали членов преступной группировки, которые угрожая физической расправой, требовали у людей возвращения "долгов".

В течение 2-х последних месяцев в полицию поступило несколько заявлений, что неизвестные лица, угрожая насилием, повреждением имущества, незаконным лишением свободы, требуют вернуть деньги, которые якобы были взяты в долг, сообщила пресс-служба МВД Украины.

"Установлено, что группа лиц разработала преступную "схему", по которой разыскивались граждане и под предлогом деятельности коллекторской фирмы у этих граждан требовали деньги. Как правило, эти суммы были от 5 до 250 тысяч долларов США", - рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

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Правоохранители установили дату, время и место встречи одного из пострадавших с участником преступной группировки и задержали преступника. С места происшествия правоохранители изъяли $ 10 тыс., которые потерпевший передал фигуранту как возвращение части несуществующего долга. Впоследствии задержали еще трех сообщников злоумышленника, которые обеспечивали силовую поддержку деятельности преступной организации.

"В состав преступной группировки входило восемь человек, два из них - это бывшие работники правоохранительных органов. Сейчас четыре человека задержаны, еще четверо - объявлен в розыск", - добавил глава Нацполиции.

Досудебное расследование продолжается.

Сотрудники Службы безопасности Украины во время спецоперации задержали в Виннице участников организованной группировки, которые специализировались на вымогательстве денег у жителей разных регионов Украины на "заказ" частных кредиторов.

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