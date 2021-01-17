В катастрофе самолета с курсантами объявили подозрения

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Месяц назад, 18 декабря прошлого года, в деле о крушении самолета Ан-26 под Чугуевом на Харьковщине вручили первые подозрения. Командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины 58-летнего Сергея Дроздова подозревают в халатности. Командира воинской части А4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова и руководителя полетов этой части Александра Жука - в нарушении правил полетов. Доказательства после ряда экспертиз по их причастности - бесспорные, считают в Государственном бюро расследований и прокуратуре.

Командующий Воздушных сил утвердил временный курс для летчиков, который предусматривал выполнение военнослужащими пятого курса полетов конвейером на самолетах Ан-26, по данным следствия. По процедуре, такое решение должен был утвердить завод-производитель. Тот разрешения не дал. Несмотря на это, практика продолжалась с апреля 2018 по сентябрь 2020-го.

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В день трагедии произошли нарушения при подготовке полета Ан-26 и во время катастрофы. Самолет был неисправен. На борт допустили посторонних лиц. А именно курсантов-летчиков, не имевших опыта управления лайнером с нагрузкой. Командир воздушного судна также не имел навыков управления им в ночное время, по выводам экспертов.

22 декабря Печерский суд взял под стражу командира воинской части и руководителя полетов. Командующего Воздушных сил ВСУ - отпустил под личное обязательство.

Свою вину в катастрофе подозреваемые отвергают.

Ан-26Ш упал вблизи Чугуева на Харьковщине вечером 25 сентября. На борту были 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и семь офицеров. Выжил один курсант - Вячеслав Золочевский.