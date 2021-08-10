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вторник, 10 августа 2021 20:40

В Карпатах спасатели эвакуировали троих детей

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В Карпатах спасатели эвакуировали троих детей
Пострадавшие туристы могли отравиться пищей. Фото: ГСЧС

С горы Клифы в Карпатах эвакуировали пятерых детей.

Спасательный отряд помог туристам добраться до больницы, сообщает ГСЧС.

Инцидент произошел в 11:30 10 августа. Запрос спасателям поступил от группы из 28 человек. Туристы прибыли из Запорожской области.

Пострадавшие находились в районе горы Клифы в Раховском районе Закарпатской области.

К этому месту специалисты горного поисково-спасательного отделения на автомобиле высокой проходимости и квадроцикле. Они предоставили детям 10, 12 и 14 лет доврачебную помощь. Их перевезли в село Луга и передали медикам. Эвакуировали также двух взрослых.

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По предварительной информации туристы получили пищевое отравление.

В июле прошлого года на горе Говерла-за непогоды застряла группа туристов с малолетними детьми. Спасатели получили информацию об инциденте в субботу, 25 июля, в 13:45. В Раховском районе во время прохождения туристического маршрута 13 туристов, среди которых шестеро детей, попали под сильный ливень и нуждаются в помощи. К месту их пребывания направлено четверо спасателей и две единицы техники горного поисково-спасательного отделения села Лазещина. В 16:45 спасательная группа встретилась с туристами. Работники ГСЧС сопроводили шестерых детей и двух женщин к транспортному средству.

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