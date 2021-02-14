В Карпатах разыскали пропавшего туриста

Теперь на Закарпатье ищут второго туриста. Фото: ДСНС

На Закарпатье, в районе горы Гемба спасатели разыскали одного из туристов, которые заблудились.

Он находится в удовлетворительном состоянии, сообщает ГСЧС.

Мужчину нашли в 11:25 в районе горы Магура-Жиде.

Ищут еще одного туриста. По состоянию на 16:45 вертолет спасательной группы ЕС-225 "Супер пума" совершил 10 облетов в районе поиска. Он вернулся в Ивано-Франковск в связи с ухудшением погодных условий.

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В район поисково-спасательных работ направили силы и средства от ГСЧС Львовской области и города Дрогобыч.

Ближайшую неделю в Украине будет держаться морозная погода. Температура продолжит опускаться на несколько градусов. Небо затянет облаками. Согласно данным Укргидрометцентра, холодное всего будет на Севере и Западе.