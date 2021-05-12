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среда, 12 мая 2021 11:10

В Карпатах оттепель: есть опасность схождения лавин

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В Карпатах оттепель: есть опасность схождения лавин
В связи с оттепелью в Карпатах, в высокогорье восточной части Закарпатской области и Ивано-Франковской области сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

12 мая, в связи с оттепелью в Карпатах, в высокогорье восточной части Закарпатской области и Ивано-Франковской области сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня.

Утром на горе Поп Иван Черногорский в Ивано-Франковской области зафиксировали +7°С, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

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"По состоянию на 8:00 12 мая на г. Поп Иван Черногорский ясно, ветер западный 2-3 м / с. Температура воздуха +7°С", - сообщили на Facebook-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.

27 апреля в 16:00 горные спасатели нашли тело туриста-киевлянина, заблудившегося в районе горы Гемба на Закарпатье еще 13 февраля. Тогда 40-летний мужчина вместе с товарищем вместе вышли в горы, чтобы покататься на лыжах. Но в условиях плохой видимости друзья заблудились. Пытаясь найти дорогу, они потеряли друг друга. Поисковые работы продолжались 21 день, до 5 марта. Впоследствии, когда сошел снег, спасатели возобновили поиски.

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