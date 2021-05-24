В Камбодже нашли мертвым миссионера из Украины

Мужчина находился в азиатской стране с месионерською целью. Фото: facebook.com/darinka.sehovcova

В Камбодже обнаружили тело 35-летнего Александра Щербука.

Мужчина находился в азиатской стране с миссионерской целью, сообщила соцсети его жена Даша Щербук.

"Сашу нашли мертвым в Камбодже. Полиция установила причину: сердечная недостаточность. Это то, что мне сообщили ", - написала женщина.

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Александр отправился в Камбоджу на три месяца. Ранее он уже неоднократно был в этой стране и даже открыл молитвенный дом. В июле мужчине должно было исполниться 36 лет.

Супруги воспитывали двоих детей. Александра похоронили на родине.

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