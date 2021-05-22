Парня-иностранца нашли мертвым в реке

Чаухан Манна нашли мертвым в реке Псел. Фото: Фейсбук

На Сумщине из реки выловили тело 20-летнего гражданина Индии по имени Чаухан Манн. Он пропал без вести 19 мая.

В тот же день в полицию сообщили, что парень ушел из общежития и не вернулся, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Полицейские прочесывали территорию города, опрашивали знакомых и соседей разыскиваемого.

На третий день поисков парня обнаружили мертвым в реке Псел.

Причина смерти устанавливается.

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