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воскресенье, 14 ноября 2021 05:38

В Изюме нашли человеческие останки

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В центре города Изюм в Харьковской области во время раскопок были обнаружены человеческие кости. Об этом сообщается на странице Изюм TV в Facebook.

По данным медиа, останки были найдены возле памятника погибшим во время гражданской войны, находящегося в начале аллеи Центрального парка. При этом, почему велись раскопки в таком месте и кто их инициировал, данных пока нет.

 

"Кости могут принадлежать как красноармейцам, так и немцам, погибшим во время Второй мировой войны, и вряд ли погибшим во время гражданской войны, памятник которым и стоит на этом месте. Но окончательные выводы должна сделать профессиональная научная экспертиза", - поделился мнением местный историк Виталий Носачев.

Как указано, после обнаружения находки раскопки сразу были завершены, а яма и кости - засыпаны землей.

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В США в национальном парке Роки-Маунтин в штате Колорадо нашли останки немецкого альпиниста, который исчез почти 40 лет назад.

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