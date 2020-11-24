В интернет-магазине продавали фальсифицированные продукты известных производителей

Мошенники создали интернет-магазин, где продавали фальсификат. Фото: cyberpolice.gov.ua

В Украине через интернет-магазин и сайты объявлений продавали фальсифицированные продукты питания под видом товаров известных отечественных производителей.

Правообладателям нанесен ущерб в более чем 3 миллиона гривен, сообщается на сайте Киберполиции.

Установлено, что двое мужчин наладили производство фальсификата в цехах и складских помещениях. Там изготавливали специи, дрожжи, кондитерские и макаронные изделия. Товар фасовали в упаковки с названиями и логотипами известных украинских компаний.

Для реализации продукции мужчины создали собственный интернет-магазин, продажа также осуществлялась на интернет-площадках объявлений.

Правоохранители провели десять санкционированных обысков по месту жительства правонарушителей, в их автомобилях и по месту изготовления и хранения фальсифицированной продукции.

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Изъято более 11 тонн сырья для изготовления контрафакта, упаковки с логотипами, оборудование для фасовки и готовую к продаже поддельную продукцию.

Изъяты деньги и банковские карточки.

Открыто уголовное производство.

Ранее журналист, фотограф Сергей Лойко рассказал о мошеннических схемах в сети с поддельным сайтом сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar, а также с "бесплатной лотереей".