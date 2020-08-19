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среда, 19 августа 2020 18:10

В интернате пытали и заставляли работать психически больных

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В интернате пытали и заставляли работать психически больных
В Кривом Роге работники интерната пытали и принуждали к труду психически больных пациентов. Фото: pixabay.com

В Кривом Роге работники интерната пытали и принуждали к труду психически больных пациентов.

Это показала проведенная в учреждении проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

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"По данным следствия, работники Криворожского психоневрологического интерната не обеспечили надлежащих условий пребывания подопечным. Но, используя их психическое состояние, умственную отсталость и полную зависимость от персонала, заставляли выполнять строительные работы в интернате с использованием бетоносмесителя. При этом сотрудники заведения достоверно знали, что из-за психических заболеваний пострадавшие вообще не могут работать, чем причинили им моральные страдания", - сообщили в прокуратуре.

Сотрудники прокуратуры устанавливают причастных к преступлению лиц. Им грозит до 5 лет тюрьмы.

В Днепропетровской области в Стародобровольском психоневрологическом интернате издевались над подопечными. Мониторинговая группа обнаружила 2 помещения, в которых установлены решетки на окнах и дверях. В ходе опроса подопечные утверждали, что их закрывали в этих помещениях в одиночку и ограничивали их в движении.

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