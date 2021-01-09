В Индонезии разбился самолет, летевший внутренним рейсом

Сейчас началась поисково-спасательная операция. Фото: Reuters

Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air разбился 9 января в Индонезии. Он выполнял внутренний пассажирский рейс из Джакарты в Понтианак.

Диспетчеры потеряли связь с самолетом через 4 минут после его вылета из Джакарты, сообщает в твиттере Flightradar24.

Самолет Sriwijaya Air направлялся из столицы Индонезии вылетел в 14.37 по местному времени (7.37 утра по Гринвичу). Полет должен был занять 95 минут. Однако данные Flightradar24 показывают, что Boeing поднялся на 11000 футов вверх, но вдруг его высота и скорость резко упали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине начали исследования планшета со сбитого самолета МАУ

Впоследствии в Министерстве транспорта Индонезии подтвердили, что самолет попал в катастрофу. Сейчас началась поисково-спасательная операция.

Канада создает стипендию в память о пассажирах рейса МАУ, который сбил Иран.