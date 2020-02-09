В хостеле при загадочных обстоятельствах умерла студентка-иностранка

В Ужгороде в хостеле нашли мертвой 32-летнюю иностранную студентку. Фото - УНН

В Ужгороде на Закарпатье в хостеле нашли тело женщины.

Личность установили. Ею оказалась 32-летняя студентка местного вуза, которая снимала в хостеле комнату. По словам знакомых, она 2 дня не выходила на связь, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Тело женщины обнаружили в комнате хостела, где она проживала. Следов насильственной смерти не обнаружено, назначена судебно-медицинская экспертиза", - сказано в сообщении

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

В Киеве в одной из комнат "Парка Хостела" нашли мертвым 28-летнего мужчину из Ровно. Он проживал в 6-местной комнате уже продолжительный срок. Накануне он пришел домой и лег спать. На следующий день в комнате никого не было. Однако под вечер работники хостела обнаружили, что постоялец не дышит.