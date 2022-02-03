В харьковском СИЗО нашли повешенным 18-летнего заключенного

В СИЗО повесился заключённый. Фото: dw.com

В Харькове выясняются обстоятельства смерти 18-летнего заключенного следственного изолятора.

Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного ВР по правам человека.

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"При обходе камер дежурным младшим инспектором из камеры поступил вызов и было сообщено, что заключенный совершил самоубийство путем повешения на простыне, закрепленной на внутренней решетке окна. На сигнал "Тревога" прибыл фельдшер, который начал реанимировать заключенного. Позже работники бригады скорой неотложной помощи констатировали биологическую смерть", - говорится в сообщении.

На место прибыли сотрудники полиции и прокуратуры.

Узник попал в СИЗО в 2021 году, содержался с тремя несовершеннолетними. Жалоб по поводу условий содержания или отношения со стороны сокамерников и работников следственного изолятора в администрацию учреждения не поступало.

По этому факту администрация Харьковского СИЗО направила материалы в соответствующие органы, проводится служебная проверка.

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