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суббота, 28 ноября 2020 21:50

В Харьковской области из нарколабаратории изъяли психотропов на 4 млн гривен

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В Харьковской области из нарколабаратории изъяли психотропов на 4 млн гривен
За совершенное преступникам грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Фото: Нацполиция

В Харьковской области разоблачили преступную деятельность двух мужчин, которые организовали нарколабораторию, которая позволяла изготавливать около 3 килограммов психотропного вещества PVP в сутки.

За незаконное изготовление особо опасных психотропных фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает департамент борьбы с наркопреступностью Нацполиции. Как отмечают правоохранители, во время обысков было изъято психотропных на 4 млн гривен.

"Полицейские установили, что организовали изготовление психотропных двое мужчин: 32-летний хмельничанин и 33-летний житель столицы. Они арендовали загородный дом в Волчанском районе Харьковской области, где оборудовали нарколабораторию по изготовлению психотропного вещества PVP. Мощность такой лаборатории позволяла" химикам "изготавливать в сутки около трех килограммов психотропных ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что полицейские провели санкционированный обыск по месту "изготовление" психотропа. В результате изъято емкости с "PVP", 50 канистр с различными химическими реактивами, зип-пакеты для фасовки, электронные весы и лабораторное оборудование - колбы, воронки, охладители, печи.

В Киеве полицейские разоблачили подпольную мастерскую по изготовлению боеприпасов. Четверо мужчин открыли подпольную мастерскую по изготовлению оружия и боеприпасов в заброшенном цехе одного из заводов.

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