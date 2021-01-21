В Харькове загорелся дом престарелых: 15 жертв

Фото: ГСЧС

Сегодня после обеда в Харькове загорелся дом престарелых. 15 человек погибли, еще 5 пострадали.

Трагедия произошла по адресу ул. Нижняя Гиевская, 150-б, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на 2-м этаже.

В 16:14 пожар локализован на площади 100 кв. м. На месте пожара обнаружены тела 15 человек, 5 человек пострадали", - говорится в сообщении.

9 человек спасли. Их отправили в больницы.

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На месте работают 28 пожарных и 7 единиц техники.

Событие уже квалифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

По информации президента Владимира Зеленского, в доме на момент пожара находились 33 человека. Он выдал чиновникам распоряжение выяснить причины трагедии и найти виновных. Местные власти призвал помочь пострадавшим и семьям жертв.

Страшна трагедія у Харкові. Через пожежу в будинку для літніх людей є загиблі та потерпілі. За попередніми даними, на... Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 21 січня 2021 р.

17 января в Одессе в помещении гостиницы "Аркадия" на ул. Посмитного, 10/12 произошел смертельный пожар. Вспыхнуло на 3-м этаже. Огонь перекинулся на крышу. В общем пылало около 1,2 тыс. кв. м. Двое постояльцев погибли. Еще 8 пострадали. Двое из них - в тяжелом состоянии в реанимации. Следователи рассматривают несколько версий причин пожара: неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования. Дело расследуют как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.