В Харькове задержали преступника, которого 10 лет разыскивал Интерпол

В Харькове задержали преступника, якиого разыскивал Интерпол. Фото: kdkako.com.ua

Опасного убийцу-рецидивиста, который 10 лет скрывался от Интерпола, нашли на днях в Харькове.

Задержать опасного преступника удалось сотрудникам Службы безопасности Украины совместно с работниками Национальной полиции, сообщает Апостроф.

По данным следствия, задержанный - выходец одной из стран ближнего зарубежья. В 1997-2011-х это лицо числилась в составе мощного преступной группировки, причастной к серии резонансных преступлений.

На счету группировки более 20 заказных убийств, разбои, вымогательства, похищения людей ради выкупа. Преступления совершали не только на территории Украины, но и далеко за ее пределами.

Мужчина прибыл в Украину нелегально под чужим именем. Часто менял имена и место жительства, даже успел жениться и завести семью. Задержали опасного преступника благодаря оперативным данным, а идентифицировали по отпечаткам пальцев. Решается вопрос об экстрадиции на родину.

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В Украину из России экстрадирован подозреваемый в убийстве. Его объявили в розыск после убийства, совершенного им в Киеве 2 года назад.