Россия передала Украине опасного преступника

 
Ексклюзивы
1/5
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 1341
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1485
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4113
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 5481
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3573
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1899
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 486
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1512
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Просмотров: 4977
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
1 Просмотров: 1521
Фото
Все фото
14
18
8
4
20
Первый всеукраинский экофестиваль &quot;Zero waste Fest&quot; провели в Харькове
Первый всеукраинский экофестиваль "Zero waste Fest" провели в Харькове
В Киеве прошел &quot;суд&quot; над Путиным
В Киеве прошел "суд" над Путиным
Карпаты засыпало снегом
Карпаты засыпало снегом
Пластика носа делают за 30 минут - украинка рассказала о медицине в мусульманской стране
Пластика носа делают за 30 минут - украинка рассказала о медицине в мусульманской стране
&quot;Слуга, выходи! Народ пришел!&quot; - как украинцы выступили против решений Зеленского
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
Видео
Все видео
"Украину придумали польские масоны" - историк-сепаратист преподает в университете
"Украину придумали польские масоны" - историк-сепаратист преподает в университете
Зима уже здесь: в Киеве выпал первый снег
Зима уже здесь: в Киеве выпал первый снег
Кива стал звездой PornHub
Кива стал звездой PornHub
Украину укрыло снегом
Украину укрыло снегом
Билецкий с ветеранами прибыли на Луганщину для защиты Золотого
Билецкий с ветеранами прибыли на Луганщину для защиты Золотого
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 1098
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6120
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1197
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 954
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
Просмотров: 198
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
понедельник, 07 октября 2019 21:38

Россия передала Украине опасного преступника

  Комментировать
Россия передала Украине опасного преступника
Мужчину подозревают в убийстве, которое было совершено в 2017 году. Фото: Нацполиция

В Украину из России экстрадировали подозреваемого в убийстве.

Как отмечается, в октябре 2017 года в полицию поступило сообщение о том, что в квартире нашли мужчины с признаками насильственной смерти. Также исчезло авто, которым пользовался погибший. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В ходе расследования правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался 22-летний знакомый убитого. На тот момент мужчина уже скрывался на территории Российской Федерации.

"Поэтому ему заочно сообщили о подозрении в совершении преступления и объявили в международный розыск", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Азартный шахматист убил своего соперника

В январе этого года следователи установили местонахождение и задержали подозреваемого на территории Российской Федерации в городе Санкт-Петербург. После этого его экстрадировали в Украину.


Польские пограничники задержали 32-летнего украинца, которого 14 лет разыскивал Интерпол. Мужчина хотел покинуть территорию Польши.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия передала Украине опасного преступника». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
октября

Два шведа спасли музыкальную индустрию от пиратства

Украинский правозащитник погиб в российской больнице

Украинец разбился во время показательного полета

Даниил Галицкий дважды отказался от короны

Самое читаемое
Фотограф Ги Бурден: &quot;Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься&quot;
Фотограф Ги Бурден: "Чем больше я делаю тебе больно, тем прекраснее ты становишься"
26
 1 Просмотров: 198072
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление Просмотров: 161475
Проституция и человечность: фотограф показал жизни трансвеститов Франции
Проституция и человечность: фотограф показал жизни трансвеститов Франции
14
 Просмотров: 59467
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
14
 Просмотров: 50099
Умерла молодая украинская актриса театра и кино
Умерла молодая украинская актриса театра и кино Просмотров: 36002
Общество
Боевики продолжают обстреливать район разведения сил
Боевики продолжают обстреливать район разведения сил Просмотров: 99
Табачники настаивают на урегулировании IQOS и Glo
Табачники настаивают на урегулировании IQOS и Glo
5
 Просмотров: 324
"Путин неудобен российским богачам" - социолог о смене власти в РФ
"Путин неудобен российским богачам" - социолог о смене власти в РФ
 Просмотров: 513
Штрафы для "спящих" ФОПов предлагают отменить
Штрафы для "спящих" ФОПов предлагают отменить Просмотров: 351
Ткаченко подал декларацию кандидата на должность главы КГГА
Ткаченко подал декларацию кандидата на должность главы КГГА 1 Просмотров: 126
Больше всего комментируют
10
"Нет капитуляции!" - по всей Украине прошли вече (трансляция в прямом эфире)
4
"Слуга, выходи! Народ пришел!" - как украинцы выступили против решений Зеленского
4
За обмен валюты придется платить: подробности
3
Порошенко загнал Бойко в угол: то есть не Путин виноват в войне против Украины, а украинская власть?
3
Богдан намекнул на "проплаченное" вече. Активисты ответили жестким условием
Голосов: 45877
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua