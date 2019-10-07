Россия передала Украине опасного преступника

Мужчину подозревают в убийстве, которое было совершено в 2017 году. Фото: Нацполиция

В Украину из России экстрадировали подозреваемого в убийстве.

Как отмечается, в октябре 2017 года в полицию поступило сообщение о том, что в квартире нашли мужчины с признаками насильственной смерти. Также исчезло авто, которым пользовался погибший. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В ходе расследования правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался 22-летний знакомый убитого. На тот момент мужчина уже скрывался на территории Российской Федерации.

"Поэтому ему заочно сообщили о подозрении в совершении преступления и объявили в международный розыск", - говорится в сообщении.

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В январе этого года следователи установили местонахождение и задержали подозреваемого на территории Российской Федерации в городе Санкт-Петербург. После этого его экстрадировали в Украину.



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