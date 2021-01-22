В Харькове устроили глобальную облаву на незаконные хосписы

В Харькове во время пожара в нелегальном доме престарелых погибли 15 человек. Фото: gp.gov.ua

В Харькове проверяют учреждения, работающие нелегально.

Незаконные реабилитационные центры, дома престарелых, хосписы будут закрывать, а владельцев - привлекать к ответственности. Об этом сообщили в городском совете.

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"С 22 января главы районных администраций совместно с правоохранительными органами должны начать тотальную проверку подобных объектов. Как правило, все они незаконны, нужно прекратить их работу", - отметил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Днем 21 января в частном доме престарелых на окраине Харькова вспыхнул пожар. В помещении было 33 человека в возрасте от 25 до 90 лет. Это пациенты и 4 работника. В результате 15 человек погибли, еще 5 получили ожоги и отравились чадом. Причины возгорания будет устанавливать специальная правительственная комиссия. На это имеет месяц времени.