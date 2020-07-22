В Харькове сообщили о новом захвате заложников: объяснение полиции

Полиция опровергла захват заложников в Харькове. Фото: delo.ua

В Харькове проверили сообщение о захвате заложников.

По адресу выехали руководство Киевского райотдела полиции и следственно-оперативная группа, написали на странице полиции Харьковской области в Facebook.

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Позже правоохранители сообщили, что информация не соответствует действительности. Также попросили украинцев внимательно относиться к информации, которую распространяют.

Харьковский подельник луцкого террориста Максима Кривоша согласился сотрудничать со следствием. В доме мужчины полицейские нашли 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 2 корпуса ручных гранат Ф-1 и 6 запалов типа УЗРГМ к ним, 3 учебно-имитационные запала, 2 пистолета ТТ, "Дрейзе" и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему.